Di Canio: «Inter ha un problema. Barella fa 7 tacchi in una partita»

Paolo Di Canio si è pronunciato sul tema della lotta scudetto, con un’attenzione alle difficoltà vissute dall’Inter in questo finale di stagione. Di seguito il suo commento.

IL RAGIONAMENTO – Paolo Di Canio si è così espresso a Sky Sport sulla corsa scudetto: «C’è un problema di motivazione dei giocatori dell’Inter, come visto a Parma. Io non me la prendo con Inzaghi, che ha grandi pregi. Mi sono segnato una cosa, relativa alla partita vinta contro l’Udinese per 2-1. Io ho contato 7 tacchi di Barella, ma non per buttare la croce su di lui. Io gli direi ‘basta’, dovrebbe venire anche dall’allenatore un input. Non è un’accusa verso Inzaghi, ma queste cose sono da sottolineare. Si è insidiata nella mente dei calciatori quest’idea delle rotazioni, della stanchezza, che a lungo andare può essere deleteria».

Di Canio sulla fase vissuta dall’Inter: la convinzione

IL TEMA – Di Canio si è successivamente soffermato sulla ragione principale alla base del calo dei nerazzurri. L’ex calciatore italiano ha posto l’accento, in questo contesto, sul piano psicologico: «A mio avviso, il problema dell’Inter è motivazionale. Al di là di Inzaghi, sono gli stessi giocatori a sottolineare troppo spesso il tema dei tanti impegni da affrontare nelle varie competizioni stagionali».