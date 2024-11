Di Canio: «Inter perso ferocia. Aspettative diverse. Inzaghi si abitui»

Tra meno di un’ora l’Inter torna in campo contro l’Arsenal per la quarta sfida di Champions League. Paolo Di Canio inquadra il momento della squadra di Simone Inzaghi.

ASPETTATIVE – Paolo Di Canio, nello studio di Sky Sport 24, commenta le dichiarazioni di Simone Inzaghi alla vigilia di Inter-Arsenal. L’ex calciatore sui nerazzurri afferma: «Inzaghi dice che l’Inter ha vinto sette delle ultime otto partite ma non sembra? Ci attendiamo sempre che l’Inter vinca come faceva lo scorso anno, dominando completamente la partita. Crea molto ma sembra che non abbia questa compattezza, non sia una squadra feroce. Per cui anche le avversarie arrivano con una certa facilità nell’area di rigore e sembrano pericolose più che in passato. Inzaghi ha ragione, però si deve abituare anche a questo perché lui ci ha abituati bene lo scorso anno».

Di Canio e le aspettative sull’Inter: cosa influisce?

MOTIVAZIONI – Paolo Di Canio continua nel corso della trasmissione, provando a spiegare cos’ha compromesso l’andamento stagionale dell’Inter rispetto allo scorso anno: «Inzaghi ha ragione quando dice “Non sembra”, perché dal clima sembra che debba vincere stra-dominando. Non sempre può essere così perché vediamo anche negli altri campionati il Manchester City, l’Arsenal, quanto soffrono. Non è così semplice, si gioca tanto, sono due anni di seguito tra campionati, Coppe del Mondo ed europee». Queste le considerazioni dell’opinionista di Sky Sport prima di Inter-Arsenal, mentre i due club rendono note le formazioni ufficiali per la gara di Champions League.