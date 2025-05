Di Canio: «Inter, pareggio grave. Rigore Bisseck? Ne manca un altro!»

Tanti gli episodi da moviola, come quello del rigore nato dal fallo di mano di Bisseck, da commentare al termine di Inter-Lazio. Paolo Di Canio, però, si sofferma anche sulla prestazione e sul risultato finale dei nerazzurri, che sprecano la chance sorpasso sul Napoli.

MANCANZA DI FAME – Intervenuto nel corso di Sky Calcio Club, al termine di Inter-Lazio, Paolo Di Canio sottolinea: «Che stanchezza si può avere già al 55′? Sapendo anche che a Parma il Napoli sta pareggiando. Non c’è quella fame totale di prendersi tutto. L’Inter ha iniziato la prima mezz’ora alla grande, come a inizio stagione. Poi non creava tanto perché la Lazio era ben organizzata, ma ci metteva comunque cattiveria. Rigore? Grande come una casa. Il braccio fa volume, poi addirittura lo stacco per istinto. Non si capisce il salto che decide di fare Bisseck. Se Rovella avesse fatto quel fallo su Bisseck a centrocampo sarebbe stata punizione. Quindi, perché in area non è rigore? Se è fallo è fallo. Non è solo una spintarella, le mani del biancoceleste si allungano sulla schiena di Bisseck». Questa l’opinione di Di Canio sul fallo subito da Bisseck al 22′ e che Chiffi ha scelto di non punire con un rigore.

Dal mancato rigore alla rimonta subita dall’Inter: Di Canio evidenzia il problema

CHANCE SPRECATA – Paolo Di Canio conclude sul risultato di Inter-Lazio: «Per me questo risultato è grave. Se avesse vinto il Napoli il pareggio dell’Inter avrebbe pesato meno, sapendo che è indirizzata verso la Champions League. I nerazzurri hanno consegnato il destino dello scudetto in mano al Napoli qualche giornata fa. Poi i partenopei gli danno questa opportunità, vanno due volte in vantaggio e nonostante questo la sprecano. Ritengo l’Inter forte perché lo dimostra in Champions League, con squadre più forti del Parma o della Lazio».