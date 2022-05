Di Canio: «Inter, non è un fallimento! Una scusante ce l’ha, ma voto non alto»

Di Canio non boccia la stagione dell’Inter, nonostante alla fine non sia stato possibile vincere la Serie A. Da Sky Calcio Club l’ex giocatore ha dato un voto ai nerazzurri per quanto fatto sino a questo pomeriggio.

MANCATO QUALCOSA – C’è da valutare la stagione dell’Inter e si va da un eccesso all’altro. Per Paolo Di Canio non può esserci una bocciatura: «Il voto è 7.5, perché mi aspettavo potesse vincere il campionato. Non è un fallimento perché ci è arrivato vicino, però quel periodo lì è tanta roba anche per una squadra forte. Una scusante ce l’ha, quindi non un voto più basso ma neanche alto».