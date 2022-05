Di Canio: «Inter, non facile rivincere. Vinci col Bologna e sei sopra»

Paolo Di Canio sottolinea la grande stagione dell’Inter, chiude a 84 punti in Serie A. Ecco le sue parole dagli studi di “Sky Sport”.

STAGIONE POSITIVA – L’Inter termina la Serie A 2021/22 con 84 punti, due in meno del Milan Campione d’Italia. Tuttavia, secondo Paolo Di Canio, sono molti i meriti dei nerazzurri, dopo le premesse della scorsa estate. Ecco le sue parole: «Annata positiva, anche se penso che fosse la più forte. Perdendo Conte, Lukaku e Hakimi non era facile rivincere. Ho visto una squadra che era la più forte. Inzaghi porta a casa due coppe, non è una consolazione enorme ma passa anche i gironi di Champions League. Se l’è giocata pari e poi è stata seria fino alla fine. Certo, c’è quell’inciampo del recupero. Se avessi vinto il derby, sarebbe stato un bonus enorme. Vinci col Bologna, e sei sopra. Correa non pensavamo risolvesse problemi, è un giocatore medio-buono. E andare in una squadra dove devi essere sempre pronto e fare la differenza non è facile. Lautaro Martinez ha passato due mesi e mezzo con le gambe pesanti, è troppo».