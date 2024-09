Di Canio: «Inter nettamente favorita per lo scudetto. Alla Juventus manca ciò»

L’Inter intende giocare un ruolo da protagonista anche in questa stagione di Serie A, provando a bissare lo scudetto vinto nello scorso anno precedendo Milan e Juventus.

UNA CONVINZIONE – L’Inter si presenta alla prima sosta per le Nazionali in testa alla classifica insieme a Juventus e Torino. Delle ambizioni scudetto dei nerazzurri ha parlato Paolo Di Canio a Sky Sport, sottolineando una realtà per lui chiara: «L’Inter ha la continuità data da un allenatore che è cresciuto. Sono arrivati dei calciatori che sono fondamentali per quello che si deve fare. Dal lato bianconero abbiamo l’entusiasmo, le idee, l’unità di intenti ma la squadra mi sembra leggera nei cambi. Quando saranno integrati a pieno regime i nuovi acquisti, la Juventus avrà alle loro spalle dei ragazzotti… se i protagonisti dei cinque cambi diventano questi ultimi diventa tutto difficile, considerando anche la Champions. I giocatori dell’Inter, invece, già si conoscono… e c’è anche molta profondità. Aggiungo: Conceicao e Weah sono giocatori fatti per vincere il campionato?».

Inter-Juventus, è già sfida tra Inzaghi e Thiago Motta!

LO SCENARIO – L’Inter e la Juventus hanno espresso il miglior calcio, probabilmente insieme al Parma, in queste prime tre partite di Serie A. Le due compagini si sfideranno a ottobre, quando nelle gambe ci saranno già stati sia gli incontri in patria che in Europa. L’interesse di assistere al primo scontro diretto tra le due squadre cresce man mano che ci si avvicina all’incontro, con la speranza di vedere lo spettacolo che ciascuno dei due team è in grado di offrire.