Di Canio: «Inter e Milan lì, sotto le altre. Non sarà facile però ripetersi»

Paolo Di Canio, ospite negli studi di Sky Calcio Club, ritiene Inter e Milan le favorite per il titolo. I nerazzurri dovranno almeno mantenere il 70% di attenzione e concentrazione

FAVORITE − Di Canio fa un primo exit pool del campionato: «Inter e Milan lì. Un po’ più sotto le altre. Non sarà facile tenere almeno il 70% dell’attenzione e della concentrazione dello scorso anno ma dico ancora Inter». I nerazzurri, nell’ultima giornata di campionato, hanno pareggiato per 2-2 sul campo della Sampdoria facendosi rimontare per ben due volte (vedi highlights). Per il Milan, invece, terzo successo consecutivo dopo quelli contro Sampdoria e Cagliari. A San Siro, sconfitta la Lazio per 2-0 (vedi highlights).