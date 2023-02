Di Canio: «Inter miglior squadra ultimi 3 anni! Inzaghi? Manca leadership»

Di Canio parla dei numeri dell’Inter nell’ultimo triennio definendola la miglior squadra. Poi si esprime su Inzaghi e sul problema di leadership e motivazione. Le sue parole su Sky Calcio Club

NUMERI CHIARI − Di Canio spulcia le statistiche e tira le somme sui nerazzurri: «L’Inter è la squadra migliore degli ultimi tre anni. Miglior attacco, miglior difesa, miglior difesa e squadra capace di superare i 90 punti. L’Inter gioca meglio ma gli manca il metro, la cattiveria. L’Inter al primo anno di Conte arriva seconda ad un punto, al secondo anno vince il campionato con 12 punti di distacco dal Milan e perde per un solo punto l’anno dopo. L’Inter ha perso lo scudetto per demerito proprio. I numeri sono chiari, è un problema di leadership. Quelli che entrano all’Inter danno qualcosa? Quelli del Napoli lo fanno più dei titolari. Inzaghi ha la capacità di motivare i giocatori alla Dzeko alla Barella quando devono entrare negli ultimi 20’? È difficile anche per gli allenatori navigati».