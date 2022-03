Di Canio: «Inter, manca un giocatore. Liverpool? Fare come a Madrid»

Di Canio, ospite negli studi di Sky Calcio Club, ritiene che all’Inter manchi ancora il recupero a pieno di un giocatore. Poi, qualche considerazione in vista del match col Liverpool.

RIPRESA E LIVERPOOL − Paolo Di Canio interviene sul match di venerdì e sulla partitissima di domani: «Inter bene contro la Salernitana ma fin troppo facile. È servito per far ritrovare la fiducia soprattutto a Lautaro Martinez. Venerdì Hakan Calhanoglu non l’ho visto bene nelle scelte, nei passaggi. Bene Nicolò Barella, Marcelo Brozovic ed Edin Dzeko ma il turco ancora non è rientrato. Il Liverpool? Vincere 0-2 è pari ma non finirà così perché un gol te lo fanno. È pari 1-3, lì ad Anfield è un’altra partita. Ma bisogna giocarsela, puoi perdere anche 2-0 di nuovo però se crei quattro-cinque occasioni allora fai un upgrade come a Madrid. Giocarsela anche nella metà campo avversaria con fraseggi giusti. Quello che accade accade, deve giocarsela».