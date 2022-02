Di Canio: «Inter, ecco quando può prendersi il primo posto. La classifica…»

Paolo Di Canio, su Sky Calcio club, ha parlato della classifica del campionato che è molto mutevole. Secondo l’ex giocatore, i nerazzurri oggi terzi potranno riprendersi il primato nuovamente

IMPREVEDIBILITÀ − Di Canio ritiene indecifrabile il campionato: «Settimanalmente cambieremo quello che è il nostro pensiero sulla classifica. E’ il periodo della stanchezza, siccome il Napoli ha vinto così e non avrà le coppe è quella che ci fa pensare dopo questa botta di energia che potrebbe giovarne. Inter e Milan troppo stanche. Juventus? Può rientrare perché ha Vlahovic, no perché ieri sull’1-3 stava per essere rimontata. La prossima giornata ci saranno Inter-Salernitana e Napoli-Milan, se finisse in pareggio al Maradona e l’Inter vince vanno a pari punti. Poi col recupero a Bologna, la squadra di Inzaghi diventerebbe favorita per prendersi di nuovo il primo posto».