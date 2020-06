Di Canio: “Inter depressa come Conte, gioco piatto! Manca Brozovic”

Paolo Di Canio dopo Parma-Inter, terminata con la rimonta dei nerazzurri per 1-2, dagli studi di “Sky Sport” ha detto la sua riguardo l’atteggiamento della squadra allenata da Antonio Conte e il campionato ancora in corso.

“SQUADRA DEPRESSA” – Paolo Di Canio dopo Parma-Inter critica l’atteggiamento della squadra nerazzurra: «Inter quasi depressa, quasi come Antonio Conte in tribuna: una faccia disturbata, distrutta! I difensori risolvono la partita in questo momento di difficoltà. Poche soluzioni a centrocampo, Brozovic manca tantissimo. Con questa vittoria l’Inter non si rimette in corsa per lo scudetto perché ormai la Juventus è avanti, più che altro tiene lontano l’Atalanta. La manovra stenta, c’è un gioco piatto. Gli avversari sono riusciti a contenere l’Inter per settante minuti. L’Inter oggi perdeva 1-0, il Parma poteva ammazzare la partita».

DALLA PANCHINA – Paolo Di Canio dice la sua riguardo i giocatori che subentrano dalla panchina: «Cambi dalla panchina? Chi ha queste opportunità ha un grandissimo vantaggio, la Juventus su tutti quando vuole andare a ribaltare. L’Inter oggi è la dimostrazione, ha inserito freschezza rapidità sulle fasce o con l’inserimento del difensore centrale stesso».