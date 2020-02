Di Canio: “Inter con carattere, ha vinto con cuore e qualità. De Vrij…”

Condividi questo articolo

Paolo Di Canio, ospite a “Sky Calcio Club”, ha fornito la sua analisi sul derby vinto dall’Inter, capace di rimontare due gol al Milan aggiudicandosi 4-2 la stracittadina. Un giudizio anche su de Vrij, autore del sorpasso.



INTER CON CARATTERE – Paolo Di Canio sottolinea il carattere dell’Inter trasformata da Antonio Conte: «L’Inter ha carattere, Conte ha cambiato tanto. Marcelo Brozovic non ha mai brillato per carattere, poi però si va a prendere quel gol, ci va con determinazione, lo vuole prendere. La partita non è stata giocata bene tecnicamente, ma non serve giocare bene se hai quel cuore e la qualità superiore. Stefan de Vrij? Io preferisco il difensore che difenda bene e non faccia gol, ma oggi ha fatto anche gol. Io dico voto 8».

MILAN DIPENDENTE DA IBRAHIMOVIC – Di Canio sottolinea anche la grande prova di Zlatan Ibrahimovic da cui però il Milan dipende troppo: «Ibrahimovic è il Milan, ma troppo. Ha fatto bene a venire, ha dato consapevolezza ai compagni, ma è troppo Ibra-dipendente. Secondo me però è lui l’uomo partita. Stefano Pioli ha fatto cambi tardivi, già dalla metà del secondo tempo a centrocampo erano poco lucidi, soprattutto Franck Kessié aveva perso energia e lucidità. Pensavo a cambi più veloci invece a dodici minuti dalla fine è anche difficile entrare con i compagni ormai sottotono».