Di Canio: «Gol 1-2? Illogica la scelta di Dzeko di tornare a centrocampo»

Di Canio ha detto la sua sul gol dell’1-2 di Smalling in Inter-Roma. Criticata la scelta tattica di Dzeko di ritornare a centrocampo per prendere palla. Le sue parole a Sky Calcio Club.

SECONDO GOL − Paolo Di Canio commenta il gol di Chris Smalling in Inter-Roma che arriva da una sbagliata scelta tattica dei nerazzurri: «Edin Dzeko perché lì a centrocampo? Cosa mi libera? Gianluca Mancini va nel sedere di Dzeko, lo segue e non lo perde. In queste situazioni così prendi gol, ma non ha senso tatticamente che Dzeko prende palla a centrocampo nella tua meta campo. Bisognava fare anche un lancio lungo, non era necessaria questa chiave tattica».