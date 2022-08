Di Canio: «Gagliardini anti Milinkovic Savic? Errore! No duello di altezza»

Paolo Di Canio, su Sky Calcio Club, si è scagliato contro la mossa di Inzaghi in Lazio-Inter sul mettere Gagliardini per arginare Milinkovic Savic. Non era un duello di altezza

SCELTA SBAGLIATA − Di Canio condanna la mossa di Inzaghi in Lazio-Inter: «Non è che se io metto l’altezza di Milinkovic Savic lo vado a prendere per forza. Puoi prendere un giocatore anche con altezza di 1.50 ma veloce e impattante. È stata sbagliata la scelta di mettere Gagliardini solo per prendere in altezza il serbo. Gagliardini è un giocatore compassato, non ha le stesse caratteristiche. Non era un duello di altezza, lì devi essere veloce a tamponare. Non è che lavori per una sola situazione. A Gagliardini gli è stato fatto fare un lavoro abnorme per le sue caratteristiche fisiche».