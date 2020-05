Di Canio: “Eriksen pigrone, ecco dove farÃ  la differenza all’Inter! Conte…”

Di Canio: “Eriksen pigrone, ecco dove farà la differenza all’Inter! Conte…”

Condividi questo articolo

Di Canio è ospite di “Sky Calcio Club”. L’ex attaccante della Lazio ed ex allenatore, oggi commentatore TV, ha detto la sua sull’utilizzo di Eriksen all’Inter da parte di Conte

IL PARERE SU ERIKSEN – Paolo Di Canio ha parlato così: «Christian Eriksen è un pigrone, a lui piace correre con la palla e se torna in posizione lo fa per rispettare i principi dell’allenatore. Se Antonio Conte non lascia da parte un pochino quell’estremismo dell’equilibrio che vuole da tutti i suoi giocatori e non lo sfrutta in un mini campionato di dodici partite con ritmi inevitabilmente bassissimi non lo farai più. Anche essendo poco simmetrico, giocare da mezza punta più avanzata con ritmi bassi farà la differenza. Ha diverse opzioni che non hanno tutti i giocatori dell’Inter, punizione, tiri da fuori, assist, geniale, controllo palla, sa cucire il gioco. Momento migliore per farlo giocare».