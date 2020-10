Di Canio: “Eriksen non c’entra nulla con l’Inter, non solo sul carattere”

Paolo Di Canio

Per Di Canio l’Inter ha sbagliato a prendere Eriksen. L’ex giocatore, ospite di “Sky Calcio Club”, critica duramente il trequartista danese e lo definisce del tutto incompatibile con le squadre di Conte.

BOCCIATI – Paolo Di Canio trova diversi giocatori fuori posto: «L’Inter sono convinto che dovrà addestrare Ivan Perisic da esterno, fargli fare tutta fascia. La fase difensiva non la fa ancora bene: non per colpa sua, ma non ha la qualità. Perisic l’hai mandato via perché non poteva fare quel ruolo: si applica, perché è un bravo professionista, ma non ti dà quella qualità che Antonio Conte vuole. Si può vincere anche 4-3 o 5-2, ma non devi sbagliare tutti quei gol. Conte l’abbiamo sentito che vuole rischiare, ma ha rischiato tanto già con la Fiorentina. Christian Eriksen, al di là delle caratteristiche caratteriali che già quelle bastavano per non farlo arrivare all’Inter, perché ha un allenatore come Conte che è maniacale sino a quante volte fare sesso a settimana, non c’entrava nulla. Al livello di caratteristiche caratteriali, ma anche tecnico-tattiche: al Tottenham ha giocato un tipo di calcio agli antipodi di quello di Conte. Non vuol dire meglio o peggio: tutti devono saper fare tutto, non perdere palla. Eriksen ti fa il tacco di schiena intuitivo, ha un altro tipo di calcio. Conte questo non lo accetta, poi è uno che non ha emozionalità: a Conte piacciono quelli che si emozionano e che vogliono dare tutto per la causa».