Di Canio: “Eriksen-Inter? Ecco perché il Tottenham lo lascerebbe partire”

L’ex calciatore e opinionista ha parlato, negli studi di “Sky Sport 24”, della trattativa tra Christian Eriksen e l’Inter, che sta letteralmente infiammando il mercato di gennaio. Seconodo Paolo Di Canio, c’è un motivo preciso per cui José Mourinho e gli Spurs lascerebbero partire il danese.

PREFERENZE – Christian Eriksen e l’Inter non sono mai stati così vicini. Le ultime indiscrezioni (QUI tutte le novità sulla trattativa) parlano di un affare in dirittura d’arrivo già settimana prossima. Giuseppe Marotta è al lavoro per il colpaccio, ma secondo Paolo Di Canio c’è un motivo se José Mourinho e il Tottenham lascerebbero partire la stella danese: «Credo che Eriksen non sia proprio il giocatore prototipo di Mourinho. Gli sta preferendo Lucas Moura o altri interpreti (come nel match odierno col Watford, QUI la formazione ufficiale dei londinesi). Il portoghese preferisce puntare su altri tipi di calciatori, magari più fisici o con caratteristiche diverse rispetto al danese».