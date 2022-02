Di Canio: «Ecco come l’Inter può colpire! Il Liverpool ha due che dormono»

Di Canio, da allenatore, trova le chiavi tattiche di Inter-Liverpool. L’ex giocatore, nel corso di Champions League Show su Sky Sport, vede due possibilità per colpire i Reds.

LATO DEBOLE – Paolo Di Canio spiega: «Come potrebbe colpire l’Inter? Immagino con una punta che viene incontro e una che attacca la profondità sono sempre larghi. Mai stretti, scivolano tutti dalla parte della giocata. Questo è un calcio mandato avanti così: sempre larghi, aperti, ti lasciano il due contro due perché vengono a pressare in avanti. Qualche volta sbagliano, l’Inter può approfittare. Immagino con coraggio Ivan Perisic e Denzel Dumfries alti, sul lancio verticale loro galleggiano sulla linea della difesa avversaria e attaccano il campo. Hanno una grande possibilità dal lato di Trent Alexander-Arnold, che negli anni è migliorato difensivamente ma rimane un fantastico esterno d’attacco che dietro ogni tanto si addormenta. Lì possono essere beccati, soprattutto quando Edin Dzeko viene incontro deve andare sul lato di Virgil van Dijk, perché Joel Matip spesso si addormenta. Su palla libera spesso scappano in ritardo, è un errore che fanno. L’Inter dovrà giocare con coraggio, realismo e spavalderia, cioè giocare in faccia, ma non deve fare quello che ha fatto nelle ultime partite perdendo tante palle che potevano diventare sanguinose lì in mezzo».