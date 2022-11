Di Canio: «Dzeko? Avesse avuto 32 anni altro che Lukaku! Per Inzaghi…»

Di Canio ha elogiato Edin Dzeko, protagonista in Atalanta-Inter. L’ex giocatore non ha dubbi tra chi sia il centravanti più adatto nella squadra di Inzaghi tra lui e Lukaku

L’ATTACCANTE IDEALE − Paolo Di Canio ha un pensiero sul confronto Dzeko-Lukaku: «In questa Inter se Dzeko avesse avuto 32 anni sarebbe stato lui sicuramente il titolare e non Lukaku. In questa Inter di Inzaghi non in quella di Conte. Come totem assoluto di questa squadra Lukaku non manca. Per come gioca Inzaghi che vuole questo giocatore che viene in contro, che fa giocare le ali. Dzeko sta facendo un pezzo di stagione strepitoso in termini di qualità ed esperienza». Le sue parole a Sky Sport.