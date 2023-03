Di Canio duro: «Inzaghi non è da Inter! Esempio post Supercoppa»

Di Canio si scaglia contro Inzaghi nello spiegare questo rendimento altalenante dell’Inter. L’ex giocatore riprende le sue parole dopo la vittoria della Supercoppa contro il Milan

AUTOGESTIONE − Paolo Di Canio sbotta contro Inzaghi: «Mi ricordo a gennaio quando dissi che l’Inter poteva entrare in difficoltà con le piccole. Non mi spiego la logica della differenza tra casa e fuori. Le braccia aperte, Lukaku che si lamenta sul rigore, Lautaro Martinez che si impone da capitano. C’è un po’ di autogestione. L’ambiente è difficile, Inzaghi non può essere il solo ad essere sul banco degli imputati, ma manca qualcuno nella leadership. Non so se lui sia bravo a stimolare i suoi giocatori. In un ambiente così dove si rimescolano le gerarchie, dove Brozovic deve giocarsi il posto e Lukaku lo si utilizza al posto di Dzeko, forse un allenatore non è in grado di gestire certe situazioni. Inzaghi non è un grande allenatore, non è ancora da Inter. Le dichiarazioni post Supercoppa Italiana un esempio. Invece di dire “Bravi ragazzi, ora pensiamo alla partita di campionato e a raggiungere altri obiettivi” dice “Questo è il terzo trofeo da quando sono qua”. Sicuramente lo ha fatto per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, ma sono dichiarazioni di uno che non ha una mentalità vincente». Le sue parole a Sky Calcio Club.