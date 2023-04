Di Canio: «Derby Inter-Milan? Una goduria! Lukaku stranezza»

A Di Canio piace molto il derby Inter-Milan in semifinale di Champions League, nonostante molti tifosi l’abbiano presa male. Più volte critico nei confronti di Lukaku, da Sky Calcio Club va invece a favore del numero 90.

IN CRESCITA – Paolo Di Canio stavolta difende Romelu Lukaku: «I gol? Per l’individuo è fondamentale, ma guarderei le partite. Col Porto entra, 0-0, colpisce di testa palo e reagisci: 1-0, che diventa determinante per andare a giocarla lì. Così come con il Benfica, che il rigore lo devi tirare e la chiude. Sono passaggi determinanti, dove lui non era mai stato a questo livello in Champions League. Quello che può risultare strano è che se sbaglia i gol davanti alla porta non è la condizione: quella era la cosa clamorosa di Lukaku che non andava bene. Ora il gol individuale anche in open play, poi la difesa dell’Empoli a farfalloni. Ma qui si ritaglia un pezzo importante, magari non gioca titolare ma Divock Origi ha fatto vincere una Champions League al Liverpool entrando. Il derby in semifinale? Io immaginandolo già godo, pensando ai tifosi di Inter e Milan. Solo come la stanno vivendo, anche lontano da Milano. È già una goduria pensare di avere due italiane e un derby così bello».