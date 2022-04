Di Canio sbotta: «Criticata l’Inter col Liverpool, ma esaltiamo la Roma coi salmonari!»

Di Canio ci va giù pesante coi giudizi dopo Roma-Bodo/Glimt 4-0 di UEFA Europa Conference League. Durante Sky Calcio Club l’ex attaccante ha fatto un paragone con Inter-Liverpool.

VISIONE DIFFERENTE – A Sky Calcio Club è andata in scena un’analisi del calcio italiano in Europa. Non è piaciuta per nulla a Paolo Di Canio: «La Roma in UEFA Europa Conference League? Noi parliamo sempre di altezza, di livello, non siamo andati ai Mondiali e facciamo passare che se dovesse vincere la coppa sarebbe una cosa stratosferica. Il Bodo/Glimt! Qui ci riempiamo la bocca ogni volta di Bayern Monaco e Manchester City, ma il Bodo/Glimt sette di loro lavorano al porto e fanno i salmonari, mettono il salmone sulle navi. Il fatto eclatante è che la Roma ha preso dieci gol dal Bodo/Glimt: José Mourinho ha tutto il diritto di far sembrare un evento storico la vittoria sul Bodo/Glimt. Non paragoniamo le cose, sennò sbagliamo. Abbiamo criticato l’Inter che ha giocato alla pari con il Liverpool, per questo mi incazzo: questi sono i livelli. Abbiamo avuto il coraggio di dire dell’Inter “però la gestione”, “però l’andata per dei dettagli”: abbiamo fatto il pelo e poi esaltiamo la Roma col Bodo/Glimt. Non diamo un valore battendo il Bodo/Glimt, che da oggi in poi ci scorderemo…»