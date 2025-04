Di Canio convinto: «Senza scudetto, stagione dell’Inter negativa»

Paolo Di Canio si è pronunciato sulla lotta scudetto, con un’attenzione alle difficoltà dell’Inter in questo finale di stagione.

IL RAGIONAMENTO – Paolo Di Canio si è così espresso a Sky Sport sulla corsa scudetto: «Vedere l’Inter giocare in questo modo consente di dare una percentuale ancora maggiore (di vittoria finale, ndr.) al Napoli. I partenopei hanno solo il Campionato, possono vincerle tutte, si trovano in squadra una seconda punta come McTominay. Non ci aspettavamo due sconfitte così brutte dell’Inter, che ora dovrà spendere ulteriori energie contro il Barcellona nei due confronti delle semifinali di Champions League».

Di Canio su McTominay e Inter-Bayern Monaco

IL PENSIERO – Di Canio poi ha proseguito: «McTominay dimostra come sia molto più semplice giocare in Italia piuttosto che in Premier League, dove segnava 5-6 gol all’anno. Al Napoli si sente più ‘liberato’ di agire in avanti, grazie a quanto richiestogli da Conte, e si applica in maniera maniacale da ‘soldato meraviglioso e raffinato’. La fisicità, inoltre, gli agevola il compito in un contesto come quello della Serie A».

LA CONVINZIONE – Di Canio ha così concluso: «L’Inter perde punti da tanto tempo, non solo da ora. Alla ventinovesima giornata, l’Inter aveva 12 punti in meno rispetto allo stesso punto della scorsa stagione. Non si può parlare di stanchezza, secondo me. Perché il Bayern Monaco è uscito contro i nerazzurri? Si infortuna Musiala, perché gioca tutte le partite e mira al Campionato come primo obiettivo in assoluto. Senza scudetto, per me la stagione dell’Inter non può essere positiva. Se dovesse poi vincere la Champions League, sarebbe un miracolo e meriterebbe i complimenti».