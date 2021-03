Di Canio: «Conte in queste situazioni ti mangia! 1-2 Inter suo DNA»

Paolo Di Canio

Per Di Canio è Conte l’artefice del primato dell’Inter, da ieri a +9 sulla seconda complice la sconfitta del Milan. L’ex giocatore, nel corso di “Sky Calcio Club”, ha parlato del valore dell’allenatore nerazzurro, suo compagno ai tempi della Juventus.

TECNICO CHIAVE! – Paolo Di Canio celebra l’Inter prima: «In queste situazioni Antonio Conte ti mangia. C’è sempre, aggiusta tutto: anche quando non è favorito si mangia i giocatori. Non è casuale, fa capire i dettagli: con l’Atalanta fa gol Milan Skriniar, che normalmente quella palla la strozza, invece la prende di collo e va dentro. Non è mai casuale, gli altri possono fare quello che vogliono. Solo la Juventus, se dovesse fare quattro o cinque vittorie e l’Inter dovesse steccare potrebbe rientrare. Il gol all’85’? C’è il DNA del giocatore, ma anche di un allenatore che ti dice che tutti i minuti contano. Quando parlo di fame parlo di questo: Lautaro Martinez prende posizione e fa un gol neanche facile. Non è che era solo, la stoppa e la piazza: è all’indietro, si inarca e dà una gran testata. È un gol veramente bello, e a fine partita».

GOLAZO – Di Canio prosegue l’analisi del gol di Lautaro Martinez: «Cos’è che fa? Una cosa che non si dovrebbe mai fare: dà le spalle alla palla. Perde il contatto visivo, ma lo fa per assicurarsi lo spazio. Poi in una frazione di secondo si gira, si riorienta, la palla gli arriva e va in caduta all’indietro per fare gol. Romelu Lukaku e Lautaro Martinez? Sono complementari, e sono perfetti per il gioco di Antonio Conte. Perfetti e funzionali per il gioco della squadra. Lukaku fa fatica a muoversi e riciclarsi in area di rigore. Sempre girato di schiena la vuole sempre addosso, girato di schiena, per fare casino. Se hai Conte hai più possibilità di vincere: non sta tanto simpatico per i suoi modi, ma se lo segui vinci».