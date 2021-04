Di Canio: «Conte fa epurati e sceglie persone serie all’Inter. Ora certezza»

Di Canio, dopo aver tanto criticato alcune situazioni dell’Inter (soprattutto il rendimento di Lukaku), ora celebra Conte. L’ex giocatore, nel corso di “Sky Calcio Club”, vede i nerazzurri pronti ad aprire un ciclo.

RIPETERSI AD ALTI LIVELLI – Per Paolo Di Canio la squadra di Antonio Conte potrà competere anche oltre questa stagione: «L’unica certezza è l’Inter, che è cresciuta dall’anno scorso e sta vincendo il campionato. Io l’Atalanta l’avevo messa terza, dietro Inter e Juventus ma non di tanto: mi aspetto da Gian Piero Gasperini che l’anno prossimo dica di essere un’outsider che può competere per il titolo. L’Inter è una certezza e, anche rimanendo così, è la numero uno, ma l’Atalanta è una contendente da tre anni».

TECNICO VINCENTE – Di Canio si sofferma su Conte: «Lui, quando sceglie di epurare alcuni giocatori per particolari atteggiamenti e frizioni interne in seno al gruppo, va a prendere persone serie e giocatori importanti. All’inizio faticano perché è difficile, però quando capiscono che è la via per arrivare ai risultati ti seguono. Questa è la grande forza di tutti: tiene il gruppo a 360°. Secondo me non esiste giocare bene o male, esiste il gradimento, il senso di sacrifico e l’abnegazione. Escono fuori tutte queste caratteristiche: è vicino l’obiettivo, ma già dall’anno scorso è lì a prendersi tutto».