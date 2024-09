Di Canio: «Champions League? L’Inter può anche vincerla! Un rammarico»

L’Inter esce a testa altissima dal match d’esordio in Champions League contro il Manchester City e Paolo Di Canio spiega il perché. Di seguito l’analisi dell’ex calciatore.

POTENZIALI OCCASIONI – Paolo Di Canio spiega cos’è che gli è piaciuto particolarmente del gioco prodotto dall’Inter nella sfida contro il Manchester City: «In un percorso particolare l’Inter può anche arrivare alla vittoria della Champions League. Oggi ha fatto qualche volta un blocco basso e lo ha fatto con grande applicazione, attenzione, determinazione. Ma quello che mi è piaciuto proprio davanti alla propria area di rigore è la volontà di uscire nel fraseggio per saltare il primo pressing ultra offensivo del Manchester City e ci è riuscita sei, sette, volte nel primo tempo. C’è il rammarico che le potenziali occasioni da gol chiare non si sono trasformate in tali perché c’è stato qualche dettaglio che è mancato. Ma l’Inter ha fatto una gran bella prestazione. In altre partite ovviamente farà il suo gioco, controllando nella metà capo avversaria, perché da giocare in entrambi i modi. In ripartenza ha giocatori che sanno correre nello spazio e sanno portare palla». Del suo stesso parere anche il collega Alessandro Costacurta.

Di Canio spiega perché ha alte aspettative sull’Inter

SEVERO – Nel corso della trasmissione di Sky Sport 24, poi, Paolo Di Canio si sofferma sulle soluzioni a disposizione di Simone Inzaghi: «A Monza non si discutono i cambi di Inzaghi ma il basso ritmo. Io son severo con l’Inter, sono esigente. Questa squadra, con questi cambi, deve mantenersi in alto in tutte e due le competizioni. L’errore di Darmian? Se ti capita una palla così, dagli undici metri, un po’ defilato col portiere fuori sei metri fuori dalla porta, puoi calciare forte, di collo, sotto le gambe, può andare in qualsiasi modo, ma devi concludere l’azione». Analizzando uno dei momenti più memorabili di Manchester City-Inter, Di Canio conclude il suo intervento.