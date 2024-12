Di Canio certo: «Bayer Leverkusen e Inter costruite per dominare»

Di Canio ha detto la sua su Bayer Leverkusen e Inter, che martedì giocheranno in Champions League nello scontro della sesta giornata.

PARTITA A SCACCHI – Paolo Di Canio, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha fatto un accenno anche alla partita di Champions League tra Bayer Leverkusen e Inter. Questo il suo commento: «Gran bella partita perché sono due squadre che cercano di avere il controllo della partita e del gioco. Qualche volta il controllo in attesa di andare ad imbucare il giocatore offensivo. Sarà una partita a scacchi, dove mi aspetto tante azioni da gol, sono convinto che non faranno calcoli e ogni vanno che avranno il possesso cercheranno di andare a colpire. Sono squadre destinate e costruite per avere il controllo e qualche volta il dominio del gioco. E nel frattempo mentre hanno controllato e dominio cercano di attaccare sempre per trovare il gol».

Di Canio verso Bayer Leverkusen-Inter, oggi in campo i tedeschi

AVVICINAMENTO – Le parole di Canio arrivano all’indomani del successo dell’Inter sul Parma per 3-1. Vittoria convincente che ha perso ai nerazzurri di salire a quota 31 punti in classifica e di riportarsi a meno uno dal Napoli, che giocherà domani con la Lazio. Quanto al Bayer Leverkusen, i tedeschi tra poco, alle 15.30, giocheranno in Bundesliga contro il St. Pauli. Partita che la Beneamata osserverà da vicino, dopo aver anche aggiornato sulle condizioni di Francesco Acerbi.