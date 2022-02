Di Canio: «Cambio Perisic? L’avrei lasciato in campo. In certe partite…»

Paolo Di Canio, durante Sky Calcio club, ha parlato dei cambi fatti da Inzaghi durante Inter-Milan. L’ex giocatore non è d’accordo con la sostituzione di Perisic

RISCHIARE − Il pensiero di Di Canio sui cambi dell’Inter: «Sono d’accordo con i cambi che ha fatto Simone Inzaghi. Ma io rischio anche uno stiramento o un giocatore ammonito come Hakan Calhanoglu in partite del genere. Il turco era in partita, Arturo Vidal trotterella e ha perso tanti palloni. Vorrei rivedere quell’azione sul primo gol di Giroud, Sanchez sterza e non ha aiuto. Sono i dettagli, ma in questa partita mi sarei giocato anche lo stiramento di Tvan Perisic».