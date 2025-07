Di Canio sta con Calhanoglu: «Parole di Lautaro Martinez devastanti!»

Paolo Di Canio si è espresso in merito allo scontro Lautaro Martinez-Calhanoglu innescato dalle parole del calciatore argentino sulla volontà del turco di andar via. Di seguito la sua visione.

LA CONVINZIONE – Paolo Di Canio si è pronunciato a Sky Sport in maniera molto dura sulle dichiarazioni rilasciate da Lautaro Martinez nei riguardi di Hakan Calhanoglu. Questo il suo commento: «Ho visto una continuità di quanto visto nella finale di Champions League da parte di ogni singolo di questa squadra. Il capitano nerazzurro ha rappresentato il braccio armato della società, come confermato dalle parole successive di Marotta. Quando tocchi la sfera personale di un uomo, tocchi anche il suo orgoglio onore. Credo che per il bene di tutti Calhanoglu faccia bene ad andarsene, dato che l’argentino ha tirato più di una freccia contro un compagno importante che ha mostrato sempre serietà e professionalità. Quello che ha tirato l’argentino contro il turco è qualcosa di devastante, con l’aggravante del fatto che la prestazione del capitano nerazzurro è stata terrificante».

Farebbero bene a dividersi, dato che è stato toccato l'orgoglio del calciatore turco