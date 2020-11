Di Canio: “Barella gioca come un veterano! PuÃ² crescere in un aspetto”

Di Canio: “Barella gioca come un veterano! Può crescere in un aspetto”

Paolo Di Canio

L’analisi dell’ex calciatore, e opinionista di Sky Sport, Paolo Di Canio sul momento di forma di Nicolò Barella, una delle poche certezze dell’Inter di questo periodo

PROTAGONISTA – È migliorato sotto tutti i punti di vista, giustificando il pesante investimento fatto ormai un anno fa. Nicolò Barella è una delle poche certezze dell’Inter 2.0 targata Antonio Conte. È di questo avviso Paolo Di Canio, che ha commentato così il percorso di crescita dell’ex centrocampista del Cagliari: «Barella ha forma, resistenza ed è sempre lucido. Sa agire anche in interdizione e poi sulla trequarti determina. È difficile trovare un giocatore così, con quella intuizione. Sa agire in tutte le zone di campo, gioca con la personalità di un veterano e tocca la palla con grande facilità. Sembra facile toccare la palla con facilità ma non lo è perché tanti giocatori sbagliano con l’avversario a un metro. Si deve mantenere così, magari calmando un po’ il caratterino, che denota anche personalità. Se calma quel lato, sarà ancora più lucido per fare la differenza».