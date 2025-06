Di Canio duro: «Barella e Dimarco, atteggiamenti inaccettabili! Inter, ora l’analisi»

Paolo Di Canio si è espresso in toni molto duri nei confronti dell’Inter a seguito della sconfitta contro il PSG per 0-5. L’allenatore ha sottolineato il problema relativo all’atteggiamento dei nerazzurri nel corso della gara.

IL RAGIONAMENTO – Paolo Di Canio si è così pronunciato a Sky Sport nel post-partita di PSG-Inter: «Ci si aspettava un’Inter battagliera, dato che i nerazzurri avevano dimostrato di saper anche soffrire per poi aggredire l’avversario. Non si è visto nulla di tutto ciò. Il risultato finale è frutto del primo tempo, a seguito del quale si sono aperti gli spazi. L’atteggiamento iniziale è inaccettabile… Inzaghi dovrà fare l’analisi del motivo alla base di quest’atteggiamento».

Di Canio rimarca l’atteggiamento di alcuni calciatori dell’Inter contro il PSG

I DETTAGLI – Di Canio ha poi proseguito: «Vedo Barella che copre quella palla per il corner, l’atteggiamento di Dimarco… non sono atteggiamenti da finale di Champions League. Sono comportamenti inaccettabili… Barella deve mettere tutto il corpo lì. Giusto non cancellare quanto fatto, il percorso dell’Inter, ma stasera si è visto altro. Si è assistito a una partita inaccettabile, dal mio punto di vista. Mentre il PSG, per mano di Luis Enrique, ha fatto qualcosa di epocale. Il tecnico ha ribaltato tutto in due anni».