Di Canio: «Barella, che errore! Inzaghi dichiarazioni di basso livello»

Paolo Di Canio dopo Juventus-Inter terminata sul punteggio di 2-0, su Sky Sport ha sottolineato l’errore di Nicolò Barella in occasione del primo gol bianconero, e commentato le dichiarazioni di Simone Inzaghi in conferenza stampa (vedi QUI).

IL COMMENTO – Di Canio analizza così la partita e in particolare le dichiarazioni di Inzaghi: «Partita sontuosa della Juventus con i giovani che fanno benissimo. Kostic è stato devastante. Ci troviamo in una situazione dove la Juventus ora ha superato l’Inter che si diceva fosse guarita. Merito di Kostic in occasione del primo gol, ma c’è un errore di base (riferendosi a Barella, ndr) che a questi livelli non puoi permetterti. L’Inter è molto leggera e leziosa nella gestione della palla. Quelle di Inzaghi sono dichiarazioni di basso livello per come sta allenando. Non ha migliorato la comunicazione in due anni all’Inter, devi parlare che hai avuto le occasioni e non le hai sfruttate».