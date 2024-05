Di Biagio: «Zhang? Tifoso Inter sembra di rivivere film bruttissimo»

Domani, salvo ribaltoni, sarà il giorno in cui Zhang perderà il controllo dell’Inter in favore di Oaktree. Di Biagio, in collegamento con Radio TV Serie A, si augura che la situazione si risolva per il meglio.

IL REPLAY – Oggi sarebbe il giorno della scadenza del prestito con Oaktree. Ma, per questioni burocratiche legate al fatto che le azioni siano in Lussemburgo dove è festa, Steven Zhang ha un giorno in più per tenersi l’Inter. Ma è improbabile che sia così. Gigi Di Biagio cerca di ipotizzare il futuro: «Spiegatemelo voi, perché non si è capito molto. Il tifoso dell’Inter sembra sempre vivere in un film bruttissimo: sembra incredibile, ma in questi anni bisogna sempre parlare della società. La situazione non è così chiara, anzi facciamo finta di non voler vedere che sia chiara perché è brutta. Faccio fatica a giudicare, spero che l’Inter possa risolversi e avere una società importante. Per fare il salto e arrivare a una delle prime quattro-cinque società principali deve fare ancora qualcosa».

I dubbi sull’Inter post-Zhang per Di Biagio

QUALI SCENARI? – Una volta “salutato” Zhang, l’Inter diventerà di Oaktree e bisognerà vedere quali saranno i primi passi del fondo americano. Di Biagio è dell’idea che il mercato e i rinnovi siano uno dei temi principali da affrontare: «Ci sono delle priorità. Non vedo scontato neanche il contratto di Lautaro Martinez, perché lui ha delle aspettative elevate. Lui ama avere questa maglia addosso, ma ci sono delle scelte da fare. Penso che, al di là del contratto, lui voglia capire cosa succede nella società prima di firmare. Noi ascoltiamo, sentiamo e ci informiamo ma poi ci sono dei tecnicismi e delle dinamiche interne che ci sfuggono: ci saranno sicuramente delle postille e dei contratti che faranno la differenza. Aspettiamo, sperando che per l’Inter tutto si sistemi».