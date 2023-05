Di Biagio: «Uomo decisivo Inter? Calhanoglu! Derby particolari»

Di Biagio lancia il grande ex Calhanoglu per il doppio derby che metterà di fronte l’Inter al Milan nelle semifinali di Champions League. A Prime Video, il centrocampista che visse il precedente del 2003 in campo dà anche il suo ricordo di quella sfida.

LA STRACITTADINA – Luigi Di Biagio ha confidenza con sfide come Milan-Inter di mercoledì: «Secondo me i derby sono sempre partite particolari. Per me che ero di Roma lì lo sentivo un po’ di più e facevo fatica a giocarlo, a Milano ero più tranquillo e ho fatto anche un paio di gol. Poi c’è stato quello di Champions League diverso dagli altri: si è sentito di più. Posso garantire che quella settimana è stata veramente dura e diversa dai soliti derby. Come adesso si giocava andata e ritorno nel giro di sei giorni, ricordo che a casa vedevo tutt’altro che i canali di sport però tra Canale 5 e Rai 1 si parlava solo di quello. Era una settimana straordinaria, si percepiva un qualcosa di diverso nello spogliatoio per questo derby».

IL PRECEDENTE – Di Biagio torna alla sfida di ritorno del 2003, con l’Inter eliminata per la regola dei gol in trasferta ora non più in uso: «Quei dieci minuti finali sono stati duri per il Milan. Io ero uscito, c’era la sensazione da fuori che loro fossero impauriti per quello che stava accadendo. L’inerzia della gara era cambiata: furono due derby brutti, non giocati bene dalle due squadre. Soprattutto all’andata. Poi si è accesa la fiammella e il tiro di Mohamed Kallon parato da Christian Abbiati fu l’emblema. Una linea molto sottile fra vittoria e sconfitta. Portieri decisivi? Al di là che possano esserlo o no sono due ottimi portieri. Penso che non ci saranno tante occasioni, loro danno tranquillità e non si rischia più di tanto. Sono due fenomeni secondo me».

UOMINI CHIAVE – Di Biagio dà un nome a testa su chi può decidere mercoledì: «Secondo me è abbastanza scontato dire Theo Hernandez, per quanto riguarda il Milan. Sta in una condizione eccellente, non si prende: potremmo sentire parlare di lui. Per quanto riguarda l’Inter ho la percezione che uno dei centrocampisti possa fare una cosa importante. Dire un nome mi viene difficile, però voglio stuzzicare: Hakan Calhanoglu, anche se non so se giocherà dal 1’».