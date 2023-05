Di Biagio: «La Roma rischia più dell’Inter ma sfida delicata per entrambe!»

Di Biagio, ex Inter e Roma, dice la sua prima della sfida di campionato tra le due squadre. Di seguito il parere espresso dall’ospite a bordocampo di Dazn.

RISCHI – Luigi Di Biagio parla dell’importanza per Roma e Inter dello scontro diretto fra le sue due ex squadre. Di seguito le parole dell’ospite del pre-partita di Dazn: «Tornando al risultato del Milan risulta scomodo per Roma e Inter. La partita di oggi farà la differenza. La Roma rischia di più dell’Inter, però è molto delicata per entrambe. I nerazzurri, che stanno molto bene, hanno ritrovato le certezze smarrite. I giallorossi sono in difficoltà e in questo momento Mourinho ha ragione perché ha tantissimi assenti. Ma nel momento in cui aveva o avrà tutti a disposizione la Roma è una buonissima squadra che se la può giocare per la Champions League. I giallorossi hanno più pressione per tanti motivi, in caso di risultato negativo si giocano il poso Champions. L’Inter ha perso gare dove ha concluso venti volte e quando non arrivano gol si parla di scarsa praticità. Oggi sono più incisivi. La pressione fisica diventa anche una conseguenza rispetto al risultato».