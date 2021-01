Di Biagio: “La Roma ha un punto debole, Inter più verticale. Tanti gol…”

Condividi questo articolo

Luigi Di Biagio SPAL

Di Biagio è un doppio ex di Roma-Inter, che avrà inizio alle ore 12.30 (vedi formazioni). L’ex centrocampista, ora allenatore e nella scorsa stagione alla SPAL, ha parlato a Inter TV del big match di oggi all’Olimpico.

PARTITA CHIAVE – Luigi Di Biagio parla di Roma-Inter: «Sono tra le due squadre più in forma del campionato, probabilmente. È un periodo bello per loro e lo spettacolo non mancherà, anche per i giocatori che scenderanno in campo e per quello che stanno facendo. Qualcuno simile a me? Secondo me no, perché ogni centrocampista ha delle caratteristiche diverse rispetto a me, vedi lo stesso Marcelo Brozovic. Non c’è nessuno che ha le caratteristiche che avevo io, onestamente: tutti molto forti e funzionali per quello che chiede Antonio Conte».

ASPETTO TATTICO – Di Biagio valuta gli avversari: «La Roma palleggia molto bene. Ha una sua fisionomia, vuole giocare la palla e cercare di impostare la gara in una certa maniera. Però, secondo me, se si salta la prima pressione si può arrivare a fare gol: un punto debole potrebbe essere questo. L’Inter è una squadra più verticale e più aggressiva, ma cerca di fare gol velocemente» .

PROLIFICI – Di Biagio ricorda Roma-Inter come partita con più gol: «È sempre stata affascinante. Poi una decina d’anni fa si giocavano sempre lo scudetto, ora sembra essere tornati a quegli anni. Si gioca per lo spettacolo e per cercare di vincere, inevitabilmente ci sono tanti gol. Il segreto, se vogliamo, della Roma è aver dato continuità alla gestione tecnica e ai giocatori, con pochissimi innesti. Dare continuità è sinonimo di trovare risultati».