Di Biagio: «Partita strana, ogni 2 tiri un gol per l’Inter. Punteggio severo»

Di Biagio, ospite negli studi di Dazn, ha commentato la grande vittoria dell’Inter contro il Bologna. L’ex nerazzurro ritiene troppo severo il punteggio inflitto ai rossoblù

CINISMO PURISSIMO − Gigi Di Biagio analizza la larghissima vittoria dei nerazzurri col Bologna: «Normale che l’attesa è sempre questa per i tifosi perché le aspettative sono alte. Partita strana con il Bologna che era partito bene e poi come d’incanto dopo lo svantaggio è rinata l’Inter. Punteggio severo, stranamente tutto è andato per il verso giusto, ogni due tiri in porta c’era un gol per l’Inter. Tutto il contrario rispetto alla gara di Torino».