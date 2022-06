Di Biagio: «Lukaku all’Inter come un Re! Tridente? Difficile per un motivo»

Lukaku e l’Inter si avvicinano sempre di più (QUI le ultime). Secondo Gigi Di Biagio, ex nerazzurro, l’eventuale ritorno del belga a Milano ha un qualcosa di molto romantico. L’ex centrocampista ritiene però che l’ipotetico tridente con Dybala e Lautaro Martinez sia difficile da gestire per Inzaghi

ROMANTICISMO – Romelu Lukaku potrebbe fare ritorno all’Inter dopo una sola stagione trascorsa al Chelsea. Secondo Gigi Di Biagio, c’è un qualcosa di molto romantico: «Lukaku di ritorno all’Inter un po’ bizzarro? Una cosa molto romantica direi perché anche fin dal primo giorno in cui è andato via c’è stata la percezione che volesse tornare all’Inter. Si vedeva proprio dal suo atteggiamento, dal suo volto. Sembrava ancora un giocatore dell’Inter e quell’intervista che abbiamo tutti ascoltato è stata molto reale. Quanto potrebbe spostare Lukaku? Tanto, per una serie di motivazioni: responsabilità, voglia di dare quel qualcosa in più. A quei livelli a volte quando il giocatore non è soddisfatto diventa difficile, lui all’Inter si sente il Re, c’era qualcosa che non andava li al Chelsea».

IPOTETICO TRIDENTE – Di Biagio parla poi dell’ipotetico arrivo di Paulo Dybala e del tridente con il belga e Lautaro Martinez: «Coppia Lukaku-Dybala? Ce ne sono altri che non sono niente male, poi sarà un problema di Inzaghi metterli tutti insieme. Conoscendo il suo modo di fare calcio difficilmente li metterà insieme anche se averli cambia tutto perché l’Inter deve puntare non in alto ma in altissimo. Bremer? È un grandissimo giocatore ma se dovessi fare una scelta non toglierei nessuno dei difensore dell’Inter, poi per una questione di bilanci Bremer potrebbe esser un validissimo sostituto. Quale sarà il colpo di mercato dell’estate? Penso che il colpo eclatante deve ancora arrivare, Dybala potrebbe muovere gli equilibri».