Di Biagio: «Italia, due al centro per il futuro. Non dimentichiamo Barella»

Luigi Di Biagio è stato intervistato da Sky Sport, dove ha parlato della nazionale italiana e in particolare del centrocampo. Focus su due giocatori, ma anche su Nicolò Barella.

CENTROCAMPO AZZURRO – Luigi Di Biagio ha parlato così dell’Italia e soprattutto del suo centrocampo: «Lorenzo Pellegrini e Tonali sono molto importanti anche per la nazionale in ottica futura. Non dimentichiamoci però i vari Pessina, Verratti, Barella, che ci hanno portato quello che ci hanno portato».