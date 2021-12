Di Biagio: «Inzaghi ha trovato l’equilibrio giusto. Ha avuto una base»

Di Biagio ha parlato a Sportitalia di come Inzaghi sta gestendo l’Inter in questa prima parte di stagione. L’ex centrocampista nerazzurro ricorda anche quanto fatto da Conte nello scorso biennio.

IL PREFERITO – Luigi Di Biagio, da allenatore, valuta i tecnici della Serie A: «Io ho un debole per Maurizio Sarri, che non sta facendo benissimo perché non sta trovando continuità. Però ci sono altri allenatori che stanno facendo bene, su tutti Simone Inzaghi che ha trovato l’equilibrio giusto per far giocare i giocatori in una certa maniera. Ha iniziato da una base importante, grazie al lavoro di Antonio Conte, però io penso che se oggi dobbiamo fare un nome è Inzaghi. Da José Mourinho mi aspettavo qualcosina in più, ma non mi sta deludendo. Ci sono una serie di problematiche nella Roma».