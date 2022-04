Di Biagio: «L’Inter tirava in porta più di tutti anche nel momento critico!»

L’Inter ad aprile è riuscita a tirarsi fuori dal vuoto di febbraio e marzo, con cinque vittorie consecutive valse la finale di Coppa Italia ma (purtroppo) non la vetta della classifica in Serie A visto il gol del Milan al 92′. Di Biagio, a DAZN, segnala però come anche nelle difficoltà i nerazzurri creassero.

CRISI SU ALTRO – Per Luigi Di Biagio a febbraio e marzo c’erano altre difficoltà, non di gioco: «Nel momento critico della stagione l’Inter era la squadra che concludeva di più in porta. Lui ha insistito sui suoi giocatori per far capire che niente era perduto: forse la sua bravura è stata questa. Milan e Napoli potevano allungare, non ci sono riuscite».