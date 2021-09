Di Biagio: «Inter sfortunata e beffata. Anche pari non sarebbe stato giusto»

Luigi Di Biagio, ex calciatore e attuale allenatore, è intervenuto in collegamento negli studi di Sky Sport dove ha analizzato la sconfitta beffarda dell’Inter contro il Real Madrid e ha commentato la corsa per lo scudetto.

SCONFITTA AMARA – Luigi Di Biagio ha commentato in questo modo quanto accaduto ieri sera all’Inter e le possibilità per la vittoria dello scudetto: «Ieri ha avuto molta sfortuna, ha giocato bene. Anche il pari non sarebbe stato soddisfacente. È stata veramente una grandissima beffa. Personalmente quest’anno colloco i nerazzurri nella corsa per vincere lo scudetto. Quest’anno faccio fatica a dire quale sarà la candidata principale e l’antagonista principale. È un grandissimo campionato».