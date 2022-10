Di Biagio: «Inter-Roma molto delicata. Per chi perderà saranno dolori»

Luigi Di Biagio, ex giocatore di Inter e Roma, ha parlato della partita che si giocherà oggi tra la squadra nerazzurra e quella giallorossa.

PARTITA – Queste le parole di Luigi Di Biagio nel corso di Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay, in vista di Inter-Roma. «Una partita molto delicata e perderla diventerebbe un problema per entrambe le squadre. Per chi perderà questa partita saranno dolori».

CAMPIONATO – Di Biagio ha aggiunto. «Se ho visto qualcosa che mi ha colpito in queste prima sette giornate di campionato? No, io penso che Napoli, Milan e Lazio stiano giocando molto bene: Napoli e Milan su tutte. E a Roma, Inter e Juventus manchi qualcosa insomma».