Di Biagio: «Inter paga inizio di stagione! Dall’Atalanta una difficoltà»

Luigi Di Biagio, presente negli studi di DAZN, ha parlato dell’Inter a pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida contro l’Atalanta. L’ex centrocampista analizza il momento della squadra di Inzaghi

NON MALE – Queste le parole di Di Biagio: «L’Inter in quest’ultimo mese e mezzo non sta facendo male. Il discorso degli scontri diretti è un motivo su cui discutere ma ogni gara è stata persa in maniera diversa. Contro la Juventus ha giocato bene, anche con Milan e la Roma in casa. I nerazzurri stanno pagando l’inizio di stagione. Difesa? L’attacco dell’Atalanta darà pochi riferimenti, Lookman per caratteristiche si può defilare. Sarà un problema per i nerazzurri in tal senso. DImarco? È un terzino spagnolo, con me giocava quarto nell’U21. Ci sono partite in cui può fare il terzo».