Di Biagio: «Inter-Milan? Uno può fare la differenza! Inzaghi benissimo»

Di Biagio ha segnato due volte nei derby fra Inter e Milan, entrambe nel 2000. Presente al Meazza per il derby di stasera in Champions League, l’ex centrocampista ora allenatore su Inter TV elogia Inzaghi e lancia un giocatore.

QUALIFICAZIONE DA CHIUDERE – Luigi Di Biagio è ottimista per Inter-Milan: «Le sensazioni sono positive. Il primo match è andato bene, speriamo anche il secondo: siamo qua tutti pronti. Ho visto le formazioni, l’Inter ha lo stesso undici dell’andata mentre il Milan ha cambiato qualcosa ma sapevamo. L’inerzia della partita ti porterà a fare delle scelte, ma per l’Inter è questo. Ci sono giocatori di altissimo livello, all’andata mi ero sbilanciato su Hakan Calhanoglu che ha fatto un’ottima gara. Penso che anche stasera, per come calcia e intraprende il suo ruolo, possa fare la differenza. Non c’è un giocatore che ha fatto male all’andata, tutti possono fare la differenza. Un ricordo particolare mio nei derby? Sono legato al mio primo gol, che diede una vittoria importantissima per la classifica. Nel secondo gran gol su punizione ma non vincemmo: finì 2-2. All’andata l’Inter ha giocato molto bene, meritava anche qualcosa di più vedi il palo di Calhanoglu. Ma se ci avessimo pensato prima certo lo 0-2 l’avremmo tenuto. Simone Inzaghi? Quello che sta facendo è sotto gli occhi di tutti, è arrivato al momento psico-fisico della stagione benissimo. Vuol dire che ha lavorato bene».