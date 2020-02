Di Biagio: “Inter-Milan, spettacolo! Pronostico difficile, rossoneri in...

Di Biagio: “Inter-Milan, spettacolo! Pronostico difficile, rossoneri in ripresa”

Di Biagio ha parlato del derby Inter-Milan di questa sera ai microfoni di “SportMediaset”. L’ex centrocampista nerazzurro non si sbilancia sul pronostico

EQUILIBRIO – Luigi Di Biagio non si sbilancia: «Come finirà il derby? Risposta scontata, è talmente una partita particolare che dire come finirà diventa un po’ difficile. Vedremo un grande spettacolo anche visto il risultato di ieri sera della Juventus e quello che si aspettano i tifosi soprattutto dell’Inter di andare al vertice. Il Milan però è in netta ripresa, quindi grande spettacolo».