Di Biagio: «Inter-Juventus, ecco chi è favorita! Una speranza

Si avvicina Inter-Juventus, sfida al vertice in Serie A. Di Biagio su TvPlay ha parlato così della sfida scudetto di San Siro

SFIDA – Queste le parole di Di Biagio: «Ho visto una Juventus in difficoltà, non è riuscita a portare a casa i tre punti anche per merito dell’Empoli che ha giocato un ottimo calcio. Credo che se fosse rimasta in undici l’avrebbe vinta, ma bisogna riconoscere che i bianconeri stiano dando il 110%, mentre l’Inter sta facendo un campionato in linea con le aspettative. Domenica la vedo sfavorita contro l’Inter anche se spero da appassionato di calcio che la lotta scudetto non finisca tra una settimana. Inter-Juventus? Sarà una gara molto importante ma forse non decisiva. I bianconeri hanno ritrovato un grande Vlahovic che finalmente è assistito dalla squadra che ha alzato il proprio baricentro. Lautaro Martinez è l’attaccante più forte della Serie A, è di un altro livello. Ho visto venti partite di Lautaro quando aveva diciotto anni ed era già un fenomeno. È scaltro, furbo, fa movimenti da fenomeno. Uno come Thuram lo aiuta tanto, gli apre spazi clamorosi»