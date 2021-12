Di Biagio: «Inter in formissima, Bastoni giocatore con qualcosa in più»

Luigi Di Biagio, ex centrocampista di Inter e Roma, ha parlato da opinionista ai microfoni di DAZN della vittoria ottenuta dall’Inter in casa della Roma nell’anticipo di oggi.

BASTONI – Di Biagio parla della prestazione di Alessandro Bastoni: «In una squadra in formissima è il giocatore che ha qualcosa in più. In questo momento Bastoni è fortissimo. Io l’ho convocato in nazionale giovanissimo, forse non era ancora pronto, ma si vedeva che sarebbe arrivato».

LA ROMA – Di Biagio parla della prestazione della Roma: «La partita di questa sera non è affidabile per valutare la Roma e Mourinho. Oggi il piano era chiaro, aspettare e ripartire. Poi hai subito un gol non bellissimo e da lì è saltato tutto. Erano e sono altre le partite in cui bisognava lavorare meglio».