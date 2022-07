Di Biagio: «Inter già meglio sulla carta, ora tutto dalla sua! Il Milan invece…»

Di Biagio parla della prossima lotta Scudetto in Serie A tenendo in considerazione il mercato fatto finora. L’ex centrocampista dell’Inter, intervistato da Sky Sport, spiega il suo punto di vista che non premia il Milan campione d’Italia

INTER FAVORITA – Per Luigi Di Biagio in Serie A si prospetta un nuovo cambio di gerarchie: «Diciamo che l’affare Romelu Lukaku sposta un po’, di nuovo, gli equilibri. Se vogliamo, l’Inter sulla carta aveva già qualcosa in più. Nella passata stagione ha vinto due coppe e sfiorato il campionato. Il Milan è riuscito, nel tempo, ad avere pazienza e ha ottenuto il massimo con il massimo sforzo. L’Inter ha ottenuto quasi il massimo, non dico con il minimo sforzo però ha margini di miglioramento importanti. Con il mercato, quindi con Lukaku e Paulo Dybala – con il punto interrogativo – i risultati possono essere dalla parte dell’Inter. Penso che abbia una base molto molto importante al di là di uno-due giocatori che possano andare via. Perché non dimentichiamo quello che sta succedendo con i difensori (si riferisce alla possibile cessione di Milan Skriniar, ndr). La speranza dei tifosi interisti è che non vada via nessuno. Se così fosse, l’Inter sarebbe la candidata numero uno per lo Scudetto. Detto questo, Ivan Perisic era un giocatore importante ma su quella fascia hai Robin Gosens e la possibilità di cambiare anche qualcosina, perché no?». Questo il pensiero di Di Biagio sulla nuova corazzata nerazzurra che sta nascendo.