Di Biagio: «Inter-Fiorentina? Tante incognite! Da capire una cosa»

L’Inter sabato sfida la Fiorentina a San Siro. Secondo Di Biagio sarà una partita con varie incognite legate soprattutto al rientro dei nazionali

TANTE INCOGNITE − Sabato ci sarà Inter-Fiorentina, a tal proposito si è espresso Gigi Di Biagio. Presente a Coverciano per la Digital Cup, le sue parole: «Sarà una partita che avrà delle incognite dovute appunto alle nazionali, vediamo come torneranno quelli dell’Inter. La Fiorentina sta bene, ma 10 giorni di stop penso non possano influire più di tanto. Quindi vedremo una bella partita, dove cercheranno di vincere entrambe le squadre».